Создатели «Слова пацана» намекнули на продолжение сериала

Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. Так, в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Крыжовников опубликовал совместный снимок со сценаристом Андреем Золотаревым.

"Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон", — подписал фото режиссер.

Подписчики Крыжовникова в комментариях к посту разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею продолжить историю казанских подростков, а другие, наоборот, выразили мнение, что новый сезон может испортить впечатление от первого.