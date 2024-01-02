9 новых фильмов и сериалов на январские каникулы

Специально для тех, кто ищет развлечений на новогодние каникулы, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал шесть фильмов и три сериала, которые появятся в кинотеатрах и онлайн в первую неделю января.

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«Бременские музыканты», реж. Алексей Нужный

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Где и когда смотреть: в кино с 1 января

У нас есть ремейки Disney дома: музыкальная киносказка режиссера «Я худею» и «Огня» Алексея Нужного, снятая по следам одноименного мультфильма, снятого по следам сказки братьев Гримм. Трубадура изображает звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, Принцессу — Валентина Ляпина из «Мира! Дружбы! Жвачки!», также в картине приняли участие Ирина Горбачева («Чики»), Роман Курцын («Гуляй, Вася!»), Дмитрий Дюжев («Жмурки»), Мария Аронова («Лед»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»), Константин Хабенский («Ночной дозор») и Юлия Пересильд («Петровы в гриппе»).

«Холоп 2», реж. Клим Шипенко

Где и когда смотреть: в кино с 1 января

Продолжение комедии Клима Шипенко («Текст»), державшей статус самого кассового российского фильма до выхода «Чебурашки». В новой части «перевоспитанный» Гриша (Милош Бикович с голосом Сергея Габриэляна — младшего) решает подвергнуть той же процедуре «мажорку» Катю (Аглая Тарасова), чьим поведением он недоволен.

«Химера» («La chimera»), реж. Аличе Рорвахер

Где и когда смотреть: в кино с 1 января

Фэнтезийная ретродрама итальянки Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») о молодом британском археологе, который оказывается замешан в международной торговле крадеными артефактами древней цивилизации этрусков. В ленте снялись Джош О'Коннор («Корона») и Изабелла Росселлини («Синий бархат»).

«Чебурашка. Выходной», реж. Дмитрий Дьяченко

Где и когда смотреть: на Start с 1 января

Праздничный спецвыпуск «Чебурашки», призванный скрасить ожидание полнометражного сиквела. По сюжету короткометражной картины уставший Гена (Сергей Гармаш) и Чебурашка спорят, как им провести свободный день.

«Единожды солгав» («Fool Me Once») — мини-сериал, созд. Харлан Кобен и Дэнни Броклхерст

Где и когда смотреть: на Netflix с 1 января

Очередной триллер Netflix по мотивам романа Харлана Кобена — в этот раз про два убийства в одной семье.

«Братья Сунь» («The Brothers Sun») — 1 сезон, созд. Брэд Фэлчак и Байрон Ву

Где и когда смотреть: на Netflix с 4 января

Черная комедия от соавтора «Американской истории ужасов», «Хора» и «Частей тела» Брэда Фэлчака с Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон») — про члена тайбэйской триады, который отправляется в Лос-Анджелес, чтобы защитить мать и младшего брата от своих врагов.

«Снежное братство» («La sociedad de la nieve»), реж. Хуан Антонио Байона

Где и когда смотреть: на Netflix с 4 января

Триллер о выживании режиссера ужастика «Приют» и фильма-катастрофы «Невозможное» Хуана Антонио Байоны об участниках команды регбистов, чей самолет в 1972 году потерпел крушение, и как они пытались выжить в Андах.

«Траурное путешествие» («Good Grief»), реж. Дэн Леви

Где и когда смотреть: на Netflix с 5 января

Режиссерский дебют звезды сериала «Шиттс-Крик» Дэна Леви — комедийная драма про недавно овдовевшего мужчину (потерявшего еще и мать), который отправляется на выходные в Париж в компании двух лучших друзей. В главной роли снялся сам Леви, его партнерами по кадру стали Рут Негга («Проповедник») и Химеш Патель («Вчера», «Не смотрите наверх»). Другими участниками каста стали Люк Эванс (франшиза «Хоббит»), Селия Имри (франшиза «Бриджет Джонс»), Дэвид Брэдли (франшиза «Гарри Поттер»), Эмма Коррин («Корона») и Арно Валуа («120 ударов в минуту»).

«Существо из Кёнсона» («Gyeongseong Creature») — 1 сезон (2 часть), созд. Кан Ынгён

Где и когда смотреть: на Netflix с 5 января