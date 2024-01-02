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9 новых фильмов и сериалов на январские каникулы

Специально для тех, кто ищет развлечений на новогодние каникулы, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал шесть фильмов и три сериала, которые появятся в кинотеатрах и онлайн в первую неделю января.

9 новых фильмов и сериалов на январские каникулы
© Газета.Ru

«Бременские музыканты», реж. Алексей Нужный

Видео дня

Где и когда смотреть: в кино с 1 января

У нас есть ремейки Disney дома: музыкальная киносказка режиссера «Я худею» и «Огня» Алексея Нужного, снятая по следам одноименного мультфильма, снятого по следам сказки братьев Гримм. Трубадура изображает звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, Принцессу — Валентина Ляпина из «Мира! Дружбы! Жвачки!», также в картине приняли участие Ирина Горбачева («Чики»), Роман Курцын («Гуляй, Вася!»), Дмитрий Дюжев («Жмурки»), Мария Аронова («Лед»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»), Константин Хабенский («Ночной дозор») и Юлия Пересильд («Петровы в гриппе»).

«Холоп 2», реж. Клим Шипенко

Где и когда смотреть: в кино с 1 января

Продолжение комедии Клима Шипенко («Текст»), державшей статус самого кассового российского фильма до выхода «Чебурашки». В новой части «перевоспитанный» Гриша (Милош Бикович с голосом Сергея Габриэляна — младшего) решает подвергнуть той же процедуре «мажорку» Катю (Аглая Тарасова), чьим поведением он недоволен.

«Химера» («La chimera»), реж. Аличе Рорвахер

Где и когда смотреть: в кино с 1 января

Фэнтезийная ретродрама итальянки Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») о молодом британском археологе, который оказывается замешан в международной торговле крадеными артефактами древней цивилизации этрусков. В ленте снялись Джош О'Коннор («Корона») и Изабелла Росселлини («Синий бархат»).

«Чебурашка. Выходной», реж. Дмитрий Дьяченко

Где и когда смотреть: на Start с 1 января

Праздничный спецвыпуск «Чебурашки», призванный скрасить ожидание полнометражного сиквела. По сюжету короткометражной картины уставший Гена (Сергей Гармаш) и Чебурашка спорят, как им провести свободный день.

«Единожды солгав» («Fool Me Once») — мини-сериал, созд. Харлан Кобен и Дэнни Броклхерст

Где и когда смотреть: на Netflix с 1 января

Очередной триллер Netflix по мотивам романа Харлана Кобена — в этот раз про два убийства в одной семье.

«Братья Сунь» («The Brothers Sun») — 1 сезон, созд. Брэд Фэлчак и Байрон Ву

Где и когда смотреть: на Netflix с 4 января

Черная комедия от соавтора «Американской истории ужасов», «Хора» и «Частей тела» Брэда Фэлчака с Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон») — про члена тайбэйской триады, который отправляется в Лос-Анджелес, чтобы защитить мать и младшего брата от своих врагов.

«Снежное братство» («La sociedad de la nieve»), реж. Хуан Антонио Байона

Где и когда смотреть: на Netflix с 4 января

Триллер о выживании режиссера ужастика «Приют» и фильма-катастрофы «Невозможное» Хуана Антонио Байоны об участниках команды регбистов, чей самолет в 1972 году потерпел крушение, и как они пытались выжить в Андах.

«Траурное путешествие» («Good Grief»), реж. Дэн Леви

Где и когда смотреть: на Netflix с 5 января

Режиссерский дебют звезды сериала «Шиттс-Крик» Дэна Леви — комедийная драма про недавно овдовевшего мужчину (потерявшего еще и мать), который отправляется на выходные в Париж в компании двух лучших друзей. В главной роли снялся сам Леви, его партнерами по кадру стали Рут Негга («Проповедник») и Химеш Патель («Вчера», «Не смотрите наверх»). Другими участниками каста стали Люк Эванс (франшиза «Хоббит»), Селия Имри (франшиза «Бриджет Джонс»), Дэвид Брэдли (франшиза «Гарри Поттер»), Эмма Коррин («Корона») и Арно Валуа («120 ударов в минуту»).

«Существо из Кёнсона» («Gyeongseong Creature») — 1 сезон (2 часть), созд. Кан Ынгён

Где и когда смотреть: на Netflix с 5 января

Заключительные эпизоды первого сезона костюмного фэнтези-хоррора про альтернативный Кёнсон (прежнее название Сеула) 1945 года, находящийся под контролем Японии. По сюжету зажиточный владелец ломбарда (по совместительству — информатор) и специалистка по поиску пропавших людей вступают в ожесточенную борьбу за выживание с таинственным чудовищем, рожденным из человеческой алчности.

Фильмы и сериалы
Единожды солгав
Химера
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Жмурки
Бременские музыканты
Счастливый Лазарь
Невозможное
Проповедник
Чебурашка
Американская история ужасов
Гуляй, Вася!
Я худею
Лёд
Джош О'коннор
Тихон Жизневский
Хуан Байона
Брэд Фэлчак
Дэн Леви
Клим Шипенко
Роман Курцын
Сергей Габриэлян
Аглая Тарасова
Мишель Йео
Сергей Бурунов
Бриджет Джонс
Дмитрий Дьяченко
Изабелла Росселлини
Люк Эванс
Ирина Горбачева
Юлия Пересильд
Дэвид Брэдли
Мария Аронова
Алексей Нужный
Милош Бикович
Дмитрий Дюжев
Сергей Гармаш
Гарри Поттер
Константин Хабенский
Walt Disney
Netflix
Главное из мира кино
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