В Новосибирске представят фольклорный мюзикл об истории Сибири

НОВОСИБИРСК, 3 января. /ТАСС/. Детский мюзикл "Сибирский сказ" с элементами фольклорной и эстрадной музыки, посвященный истории макрорегиона, поставят в Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Премьера запланирована на лето 2024 года, сообщила ТАСС один из авторов проекта, руководитель АНО по развитию и поддержке искусства, культуры и спорта "Платформа" Татьяна Оветкина.

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«Это будет разножанровый мюзикл - эстрада, фолк и этно. Такое сочетание, как эстрадно-народный жанр. В нем будут принимать участие дети и молодежь Новосибирска. Показ мюзикла состоится 2 июня. Сюжет на данный момент находится в разработке. Это такой семейный формат культурного мероприятия, чтобы охватить все возрастные категории», - сказала она.

По словам Оветковой, постановка мюзикла направлена на вовлечение детей и подростков возраста от 11 лет и старше в творчество и выявление и развитие таланта детей. Подготовка спектакля планируется на площадке эстрадной студии "Мармелад" в Первомайском районе Новосибирска. Дети смогут приобщиться к разработке идей сценических костюмов, принимут участие в создании музыкальных аранжировок и создании сценариев для представления. Длительность мюзикла составит порядка 1,5 часа.

Особое место в представлении будет занимать тема сибирской природы. В основу сюжета также лягут народные легенды и мифы.

«Мы решили обратиться к теме истории Сибири, потому что сейчас эта тема крайне мало отражена в культуре. Мы немножко забываем о своих корнях в том музыкальном пространстве, которое нас окружает, поэтому мы решили показать историю в такой нестандартной форме», - пояснила Оветкина, добавив, что авторы мюзикла планируют показать его и на других площадках города.

Видеоверсия мюзикла "Сибирский сказ" будет направлена на международные и всероссийские фестивали культуры и искусств, такие как "Российский берег" (Крым, Симферополь), "Рождественский мостик" (Сочи). Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в направлении "Народное единство".