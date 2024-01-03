Съемки «Барбигеймера» стартуют 22 января

Лето 2023 года стало крайне успешным для Голливуда из-за премьеры «Барби» и «Оппенгеймера», которые вдвоём заработали более $ 2,4 млрд. Поскольку обе картины вышли в один день, а их тон оказался полностью противоположным, то пользователи превратили данную ситуацию в мем «Барбигеймер».

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Однако спустя время шутка перестала быть таковой и звезда «фильмов категории B» Чарльз Бэнд представил низкобюджетную картину с одноимённым названием. Согласно данным сайта FTIA, съёмки «Барбигеймера» стартуют уже 22 января.

Напомним, комедия совместит сюжеты двух лент и расскажет о докторе Барбигеймере из фантастического городка Долтопии, которая пытается создать ядерную бомбу и уничтожить человечество.

Дата премьеры «Барбигеймера» пока не раскрывается.