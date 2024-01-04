Зрители со скепсисом отнеслись к новогодней комедии ТНТ

Публика встретила ленту неоднозначно: на портале «Кинопоиск» её оценка составила 6.7, хотя большинство отзывов были критическими. Однако среди зрителей нашлись и те, кто защищал картину. Оценил комментарии портал msk1.ru.

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Первый отзыв о фильме появился 1 января от комментатора novekat-3196, который признал, что изначально не возлагал больших надежд на эту комедию, но сама идея переснять культовую советскую ленту показалась забавной. Однако он выразил сожаление о том, что фильм получился неудачным и без оригинальности сюжета.

Пользовательница отметила, что фильм начался современными элементами, не соответствующими времени событий, что сбивает с толку и разочаровывает. Она утверждает, что комедия несмешная и не имеет связи с оригинальной лентой Гайдая.

Другие отзывы также содержат критику по поводу странных сцен, которые не вписываются в контекст оригинального фильма. Один из комментаторов сравнивает произведение с новогодним капустником, подчеркивая отсутствие таланта, характерного для классической ленты. Он отмечает, что этот фильм ориентирован не на широкую аудиторию, как оригинал, а на узкий круг зрителей, именно, ТНТ и «Камеди Клаб».