После Нового года найден мертвым музыкант ВИА Czerwone Gitary Малиновский

Ушел из жизни 48-летний гитарист, вокалист и автор песен Аркадиуш Малиновский.

Информация о том, что известный музыкант найден мертвым, прозвучала в Сети и польских СМИ 3 января.

В первую очередь Малиновским был отмечен участием в ВИА Czerwone Gitary, где играл в 1999-2003 годах.

Вокально-инструментальный ансамбль Czerwone Gitary, собранный в 1966-м в Гданьске, - один из самых популярных и известных ВИА Восточной Европы, бывший также крайне популярным и в СССР.

Смерть соратника подтвердили его коллеги, в том числе - по "Красным гитарам". Не указав ее причин и обстоятельств.