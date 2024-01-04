Премия BAFTA вводит новые правила

Британский "Оскар", премия BAFTA - в тревожном ожидании новых правил, которые войдут в силу с 2025 года.

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Согласно новому регламенту, картина, претендующая на участие в призовой гонке в номинации "Лучший фильм", должна пройти по 50 национальным экранам на 350 платных сеансах для широкой публики в течение недели. Сравните это с нынешними требованиями: 70 сеансов на 10 экранах. Предстоящая премиальная кампания - последняя, которая проводится по этим правилам.

Это означает, что участие в финальной гонке с 2025 года будет принимать меньшее число фильмов, и соответственно меньшая нагрузка ляжет на голосующих академиков.

Новая система вводилась не без сопротивления кинематографической общественности. Опасались, к примеру, что в заведомом проигрыше окажутся малые дистрибьюторские компании, имеющие дело с авторским, не претендующим на массовый прокат кино, и шедевры, подобные "Анатомии падения" Жюстин Трие, лишатся шансов на премию. Но у таких картин остаются другие номинации, возражали сторонники перемен - аргумент, который не выглядит достаточно убедительным.

Разработка новых правил шла в тесном сотрудничестве с ведущими акционерами киноиндустрии, в том числе с представителями стрим-платформ. Можно ожидать, что в дальнейшем BAFTA расширит новые правила для всех главных номинаций.

Что же касается главных претендентов года, то среди них лидирует анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица", собравший на мировых экранах уже более 113 миллионов долларов.