"Холоп-2" за шесть дней в прокате заработал 2 млрд рублей

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Кассовые сборы комедии "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко достигли в России 2 млрд рублей за шесть дней в прокате, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Общие сборы фильма по состоянию на 6 января составили 2 009 329 638 рублей, указано на сайте ЕАИС. "Холоп-2" вышел в российских кинотеатрах 1 января. В день премьеры, согласно данным ЕАИС, фильм заработал 314,6 млн рублей, что стало новым рекордом для 1 января.

Также в лидерах российского кинопроката в период новогодних праздников - музыкальный полнометражный фильм "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Лента собрала в прокате почти 1,5 млрд рублей за шесть дней.