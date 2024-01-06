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Стартовали съемки пятого сезона «Очень странных дел»

6 января стартовали съёмки пятого и финального сезона «Очень странных дел». Они вновь пройдут в Атланте, штат Джорджия. Сколько продлится весь процесс, неизвестно.

Напомним, производство пятого сезона «Очень странных дел» должно было начаться летом 2023 года, однако в дело сперва вмешалась забастовка сценаристов, а затем и забастовка актёров. В результате авторы смогли продолжить работу спустя полгода после начала протестов.

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Ранее создатели шоу братья Даффер заявили, что пятый сезон будет ощущаться «как первый, но на стероидах». Также они подтвердили, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее.

Дата и сроки выхода четвёртого сезона «Очень странных дел» пока не раскрываются.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие снятые в России фильмы стали лучшими.

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