Проект ростовчанки занял 1-е место на фестивале уличных мультфильмов

Анимационный фильм ростовчанки занял первое место на фестивале уличных мультфильмов
Ростовская область, 6 января 2024. DON24.RU. Ростовчанка Дарья Болотникова заняла первое место на фестивале уличных мультфильмов, сообщают организаторы события.
На фестиваль участники присылают добрые истории о природе, мифологии, истории, помощи ближнему. Дарья представила свои анимационные работы «Ноги дождя» и «Nessun Dorma» в номинации «Социальная сказка» для участников до 23 лет.
«Лучшие мультипликационные фильмы участников фестиваля будут демонстрироваться в рамках масштабного мероприятия, которое в 2024 году охватит несколько городов России – мульт-тура #верювмультфильм. В рамках мульт-тура будут проводиться мастер-классы, желающие которых смогут поближе познакомиться с миром анимации и научиться снимать фильмы», – рассказали организаторы.
Фестиваль состоялся четвертый раз. За это время поучаствовать в нем успели аниматоры из восьми стран: России, Индии, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Молдавии, США. Жюри рассмотрело 3000 работ.
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