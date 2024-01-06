Проект ростовчанки занял 1-е место на фестивале уличных мультфильмов

«Лучшие мультипликационные фильмы участников фестиваля будут демонстрироваться в рамках масштабного мероприятия, которое в 2024 году охватит несколько городов России – мульт-тура #верювмультфильм. В рамках мульт-тура будут проводиться мастер-классы, желающие которых смогут поближе познакомиться с миром анимации и научиться снимать фильмы», – рассказали организаторы.