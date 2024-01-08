Сценарист Андрей Золотарев о кино в 2024 году: «Нас ждет сезон больших тайтлов»

Новый год – традиционное время кинопремьер. В прошлом году самым кассовым и семейным фильмом стал «Чебурашка», практически взорвав в новогодние праздники все кинотеатры страны. О самых главных премьерах нового года, успехе «Чебурашки» и возвращении интереса продюсеров к большим и дорогим фильмам «ФедералПресс» в рамках проекта «10 важных мнений о 2024» рассказал сценарист и кинопродюсер Андрей Золотарев.

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«Для киноиндустрии этот год был довольно успешным. У нас довольно сильно колбасит [сферу] по понятным причинам. Сначала был ковид, который как-то очень жестко сказался: все кинотеатры закрылись. Потом вдруг произошел какой-то феномен, когда тайтлы, от которых мало чего ждали, начали стрелять после ковида. И стало понятно, что зритель соскучился по кинопремьерам, по большим событиям и вещам, и продюсеры наконец вернулись к большому кино.

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История с доверием к большому кино работает отсроченно, поскольку кино – это долгий бизнес, это длинный рубль. В него вкладывали во время ковида, а продукты, в которые тогда вкладывали деньги, как раз выходят в следующем году.

Нас ждет сезон больших тайтлов, мы ждем новогоднюю битву. Будет интересное сражение между «Холопом 2» и «Бременскими музыкантами». Они находятся примерно в одной нише. Интересно посмотреть, кто кого победит. Потом в феврале выйдет «Лед 3». Это тоже мощная история, большая. Которая традиционно приносит хороший доход прокатчикам и продюсерам. Мне лично интересно посмотреть, что будет с третьей частью «Льда», поскольку третья – всегда самая рискованная.

Ждать ли нам успеха второго «Чебурашки»? Это зависит напрямую от качества фильма. Есть предубеждения против сиквелов у части аудитории. Производители уверены, что делают не хуже, когда они приступают к сиквелу. «Чебурашки» ориентированы на большую семейную аудиторию. А у маленьких зрителей и у пожилых зрителей степень доверия к сиквелам выше, чем у аудитории в среднем возрастном диапазоне. Поэтому шансы на то, что сиквел «Чебурашки» будет суперкассовым, довольно высоки.