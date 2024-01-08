"Холоп 2" возглавил российский прокат

Сверхуспешный старт второй части "Холопа" ожидаемо вывел ленту в лидеры российского проката с 1,3 млрд рублей за первый уик-энд 2024 года. Общая касса проекта приближается, по данным за 4-7 января, к 2,5 млрд рублей, передает kinobusiness.com.

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На втором месте также новинка проката "Бременские музыканты" с 983 млн рублей (общая касса с 1 января уже достигла 1,8 млрд рублей).