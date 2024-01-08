"Холоп 2" возглавил российский прокат
Сверхуспешный старт второй части "Холопа" ожидаемо вывел ленту в лидеры российского проката с 1,3 млрд рублей за первый уик-энд 2024 года. Общая касса проекта приближается, по данным за 4-7 января, к 2,5 млрд рублей, передает kinobusiness.com.
На втором месте также новинка проката "Бременские музыканты" с 983 млн рублей (общая касса с 1 января уже достигла 1,8 млрд рублей).
Недавний лидер бокс-офиса, мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" добавил к своей кассе 326,5 млн рублей (738 млн рублей за две недели). За ним - "Феррари" с 50,4 млн рублей (общая касса за пять недель - 242 млн рублей). Замыкает топ-5 "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки с 42,3 млн рублей (384 млн рублей за пять недель).