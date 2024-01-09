Фильм «Иисус» Мартина Скорсезе продлится 80 минут, съёмки начнутся в этом году

Я пытаюсь найти новый способ сделать это более доступным и снять негативное бремя того, что ассоциируется с организованной религией. Прямо сейчас, когда вы произносите это слово «религия», все ополчаются на него, потому что они вызывает негатив. Но давайте вернёмся назад и попробуем подумать об этом под другим углом.