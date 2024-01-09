Россияне за праздники потратили на кино почти 6 млрд рублей

Во время новогодних каникул российские кинотеатры продали билетов на 5,8 млн рублей. Это превышает показатель 2023 года на 1,3 млрд рублей, рассказала РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Уточняется, что сеансы посетили почти 15 млн человек, наибольший интерес у зрителей вызвала вторая часть "Холопа". Картина уже собрала в прокате более 2,6 млрд рублей.