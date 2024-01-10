Серия книг и фильмов о Гарри Поттере покорила миллионы сердец по всему миру. Но даже самые преданные поклонники волшебника в очках могут не знать некоторых любопытных фактов и деталей из этих произведений.

Фильмы о Гарри Поттере изобилуют разнообразными отсылками и пасхалками для поклонников. Например, в некоторых сценах можно заметить неочевидные символы, связанные с сюжетом.

В видео блогер с ником @Olya_lolyaa рассказала о трех малоизвестных и удивительных фактах из фильмов о Гарри Поттере, которые заинтересуют как новичков, так и заядлых поттероманов.