Какие турецкие сериалы выйдут в 2024 году

Многие зрители в последнее время предпочитают турецкие сериалы всем остальным. Секрет их популярности кроется в интригующем сюжете и выразительной игре актеров, которая никого не оставит равнодушным. В 2024 году ожидается множество новинок различных жанров от романтики до боевиков и мистики.

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«Беспощадный»

Этот сериал примечателен тем, что в нем снимется известный актер Чагатай Улусой, который последние годы занимался только цифровыми проектами. Судя по тизеру, сериал будет похож по настроению на «Чукур», а значит, зрителей ждет что-то по-настоящему интересное.

«Еще один шанс»

Этот сериал понравится любителям мистической романтики. По сюжету один из героев жив, а второй находится в загробном мире. Или нет? Это предстоит выяснить зрителю по ходу просмотра. В главных ролях: Ата Демирер, Эсра Билгич и Угур Юджель.

«Кюбра»

Вскоре выйдет второй сезон этого сериала. Первый сезон завершился в ноябре 2023 года, после чего сразу началась работа над вторым. Главные роли сыграют Чагатай Улусой, Ахсен Эроглу и Дениз Ишин.

«До самой смерти/До тебя»

Эту мелодраму стоит посмотреть поклонникам актера Ибрагима Челиккола. В сериале покажут любовный треугольник между женой главного героя и его бывшей возлюбленной.

«Семейный альбом»

Сложная история, которая расскажет о взаимоотношениях друзей детства. Двое влюблены друг в друга, однако не могут признаться в своих чувствах из-за обстоятельств, передает life.ru.