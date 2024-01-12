Фильму «31 июня» исполнилось 45 лет

45 лет назад страна узнала о новой дате – 31 июня. Лишний день к июню прибавил известный режиссёр Леонид Квинихидзе, снявший сразу полюбившуюся зрителям музыкальную сказку «31 июня». Сегодня, глядя на милые и романтические похождения героев, даже трудно себе представить, что фильм долгие годы был запрещён к показу, а его песни считались крамольными.

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Впервые повесть одного из немногих разрешённых в СССР западных писателей Джона Пристли «31 июня» вышла на телеэкраны в 1977 году на Ленинградском телевидении. В телепостановке «Лишний день в июне» роли художника Сэма и принцессы Мелисенты сыграли Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан.

Правда, телеспектакль показали всего два раза и только по Ленинградскому ЦТ. На сегодня сохранилась лишь аудиозапись постановки.

Фильм Леонида Квинихидзе, хотя и совпадал с повестью по названию, в реальности очень сильно отличался от неё. Сохранилась только линия главных героев.

Как вспоминала автор сценария Нина Фомина, повесть поначалу произвела на неё удручающее впечатление, показавшись очень скучной. «Я легла спать в полной уверенности, что никто не заставит меня экранизировать эту скучную вещь, а утром в голову пришла крамольная мысль: не буду я ничего переписывать, а сама под именем Пристли сочиню новую сказку. Перенесу действие в первый год XXI века. С классика Пристли взятки гладки, а оригинал пьесы в худсовете всё равно не читали», – вспоминала она.На роль главной героини – прекрасной принцессы из Перадора Леонид Квинихидзе изначально планировал Ирину Понаровскую, с которой у него был долгий роман. Именно знаменитому режиссёру, снимавшему её в своих работах, Понаровская обязана профессиональным взлётом. Однако к моменту начала работы над «31 июня» их отношения разладились.

Сам Леонид Квинихидзе предполагал, что причиной разрыва могла стать 10-летняя разница в возрасте.

«Может, я был слишком стар для Иры? Не знаю. Но горжусь, что помог ей, был её учителем», – делился он.

Однако на главную роль пришлось искать другую актрису. Пробовались Ирина Алфёрова и Елена Шанина. Но Квинихидзе остановил свой выбор на солистке балета Театра имени Станиславского Наталье Трубниковой – всё-таки героине предстояло много танцевать. Режиссёра подкупила не столько её хореография, сколько печальные «неземные» глаза… Для Натальи это была первая кинокартина. До этого её пробовали на главную роль в «Романсе о влюблённых», но выбрали всё же Елену Кореневу.

Первоначально предполагалось, что петь за героиню будет Алла Пугачёва, у которой был тесный творческий союз с композитором картины Александром Зацепиным. Однако накануне съёмок разлад произошёл и в их творческом тандеме. Зацепина обидело то, что в фильм «Женщина, которая поёт» Пугачёва вставила несколько своих песен.

В итоге песни Зацепина в картине остались. А вот для нового фильма он стал искать другую исполнительницу. Ею стала певица Татьяна Анциферова.

Сжигая сердца

Николай Ерёменко, когда его пригласили в картину, очень испугался, что придётся петь. По мнению актёра, это выглядело бы «не слишком эстетично». В итоге он остался единственным героем, который в картине не поёт. От танцев актёр тоже отказался. И единственное, на что режиссёру удалось его уговорить, – это пройти с партнёршей по «Звёздному мосту» – эдакая вариация танца.

Как вспоминала Наталья Трубникова, Ерёменко она поначалу побаивалась – всё-таки такой известный актёр.

Но он оказался подкупающе простым и искренним.

Публика приписывала партнёрам роман не только на экране. Однако, по словам самой Трубниковой, никаких романтических отношений между ними не было. Актриса в ту пору была счастливо замужем, и супруг каждый день провожал и встречал её на машине. У Ерёменко же будто бы намечался роман с бывшей однокурсницей и партнёршей по фильму «У озера» Натальей Белохвостиковой.

«До сих пор помню, с каким восхищением и с какой страстью Ерёменко о ней говорил. И как был в неё влюблён!» – вспоминала Трубникова.

Роль музыканта Лемисона Квинихидзе после недолгих колебаний отдал солисту Большого театра Александру Годунову.

Во время съёмок Годунов поражал своих коллег фанатизмом. Когда объявляли коротенькие перерывчики, все стремились присесть или сбегать в буфет. А Годунов выходил на холодную мосфильмовскую лестницу и продолжал делать «станок», прыгать, вертеться…Актёра же, который за кадром пел бы вместо Годунова, долго не могли найти. Наконец кто-то посоветовал режиссёру послушать Яака Йоалу. И Квинихидзе сразу понял, что это то, что нужно.Роль злодейки Леди Нинет, в которую влюблён Лемисон, поначалу планировалось отдать Алле Пугачёвой. Однако после ссоры с Зацепиным её сыграла жена Годунова – Мила Власова. Вообще режиссёру потребовалось много мужества, чтобы добиться у киношного начальства разрешения снимать в главных ролях артистов балета. Тогда существовало негласное правило – «балетных» на главные роли не ставить, потому что они очень легко остаются за границей.

После того как все актёры были утверждены, Квинихидзе снял зал на «Мосфильме» и показывал им шедевры мирового кинематографа.

«Он говорил нам, что мы должны быть на мировом уровне, чтобы это не было ни для кого ни смешно, ни наивно», – вспоминала Трубникова.

Костюмы и декорации по тем временам были просто шикарными. Так, в «королевских апартаментах» стоял громадный стол, весь заставленный самыми настоящими яствами!

Пылать без конца

Фильм был снят за рекордные по тем временам сроки – две серии за полтора месяца. Поэтому съёмки начинались в 7 утра и шли в две смены. Так что нагрузка на актёров была очень серьёзная!Квинихидзе поставил на съёмочной площадке магнитофон, и из него постоянно звучала замечательная музыка к фильму, написанная Александром Зацепиным. Причём делал он это не только во время музыкальных номеров, но и в драматических сценах. Таким образом режиссёр помогал и балетным артистам, привыкшим работать под музыку, и самому себе.

Премьера фильма состоялась в новогоднюю ночь с 31 декабря 1978 года на 1 января 1979-го на Первой программе.

Едва выйдя, картина тут же попала в разряд запрещённых.Сначала несколько крупных военачальников, посмотрев фильм, разрази­лись гневным письмом, в котором обличали картину как «порнографическую». Вероятно, их покоробила сцена, где Леди Нинет щеголяет в прозрачной кольчужке на голое тело с прилепленными на груди звёздочками.

В немилость впали и многие песни. Например, «Мир без любимого» практически запретили исполнять, потому что именно в то время режиссёр Юрий Любимов остался в Париже.

Члены худсовета возмущались: «Как мы можем пропустить эту песню? Ведь подумают, что мы сожалеем, что Любимов остался на Западе».

В песне же «Звёздный мост» усмотрели намёк на «звёздные войны» – как раз в то время НАТО разворачивало такую программу. То есть на пластинке Зацепина все эти песни были, но в эфир их не выпускали.

А тут ещё Александр Годунов во время гастролей Большого театра в США решил там остаться и попросил политического убежища. Его жена, у которой в Москве оставалась больная мама, заявила о своём решении вернуться. Однако госдепартамент США заподозрил, что её заставили это сделать, и самолёт с труппой театра задержали в аэропорту, требуя доказательств, что Власова возвращается в Москву добровольно. Вылет разрешили лишь спустя три дня. С тех пор Годунов и Власова больше не виделись. А сама история легла в основу картины «Рейс 222».

Для «31 июня» же случившееся стало настоящим приговором. Фильм положили на полку. И лишь спустя почти десять лет он всё же дошёл до зрителей. Чтобы стать одним из любимых на долгие годы…