Россияне выбрали Наде лучшую пару из Ипполита и Жени в «Иронии судьбы»

По результатам голосования, проведенного оператором “Триколор” совместно с изданием «Комсомольская правда» в рамках проекта «Луч солнца золотого», победу одержал Женя Лукашин. Однако отрыв составил всего 4%, так как за Ипполита проголосовало около 48% респондентов, в то время как за Женю – 52%.

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Жители Сибири, Дальнего Востока и юга России наиболее активно поддержали Женю, проголосовав за него более чем 60% респондентов. В Приволжье Женя также победил, набрав 58% голосов, в то время как Ипполит получил лишь 42%. Казанцы и самарцы также оказали свою поддержку Лукашину.

Однако в некоторых регионах Ипполит сумел одержать верх. В Иркутске, Омске, а также в регионах северо-запада, Кавказа и Урала считают, что Надя была бы счастлива с Ипполитом. Такое мнение разделяют жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Пятигорска и Ставрополя. Также за счастье с Ипполитом проголосовали пермяки, саратовцы и уфимцы.

В Центральной России не удалось определить предпочтения между героями – голоса практически поровну разделились во всех опрошенных городах. Нижегородцы также равным образом поддержали обоих персонажей.