О чем будет второй сезон «Колец Власти»? В Сеть утек возможный сюжет
На портале 4chan появились детали сюжета второго сезона эпического сериала от Amazone «Кольца Власти», основанного на культовом мире Джона Рональда Руэла Толкина. На международном сайте анонимного общения и раньше случались утечки из различных сфер жизни, многие из которых позже подтвердились.
Неизвестный, работающий над сериалом, рассказал, что Amazon тайно приобрела права на экранизацию «Сильмариллиона» — библии Средиземья.
В начале сезона мы увидим создание самого фэнтезийного мира. Эру Иллюватар, единый бог, отдалено напоминающий человека, зажжет золотое Неугасимое Пламя в центре вселенной и даст жизнь Мелькору и другим Валларам, Айнурам и Майарам — первым могущественным богоподобным существам.
Отдельный эпизод посветят Саурону, одному из первых Майар. Он закончится диссонансом Мелькора и его войной против других Валлар. Саурон почти привлечет Гэндальфа, другого Майара, на сторону Мелькора во время войны, но безуспешно.
Саурон придет к гномам, рассказав, что учился у их создателя, и в подземном царстве его встретят с распростертыми объятиями. Еще одну серию посвятят рассказу о первом коне, укрощенном человеком. Также покажут встречу Гэндальфа с его скакуном Сполохом и расскажут про сына Саурона, которого убил Адар.
В одном из эпизодов появятся Том Бомбадил, герой книги «Властелин Колец», который не вошел в оригинальный фильм. Его будет играть тот же актер, что и Мелькора. Это отсылка на давнюю фанатскую теорию о том, что Бомбадил — это отбывающий наказание Мелькор.
В конце сезона Саурон выкует Кольцо Всевластья.