Сборы фильма «Холоп-2» в России достигли 3 млрд рублей

Кассовые сборы комедии "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко достигли в России 3 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Общие сборы фильма по состоянию на 13 января составили 3 001 480 693 рубля, указано на сайте ЕАИС. "Холоп-2" вышел в российских кинотеатрах 1 января.

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. В продолжении сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова.