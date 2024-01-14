Что интересного посмотреть дома

Артём Стрелецкий пытается сбежать от кошмарного прошлого к морю в полнометражке, Емеля слезает с печи в поисках счастья, регбисты выживают в Альпах после авиакатастрофы, а оживший на один сезон Берлин проводит лучшие годы в Париже.

© Кадр из сериала "Берлин"

"Триггер" (18+)

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Режиссёр: Александра Ремизова

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.0

Время: 99 минут

О чём фильм. Сериал "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли получил продолжение в виде полнометражного фильма. Лента вплетается в повествование между закончившимся вторым и ещё снимающимся третьим сезоном. История о харизматичном психологе-провокаторе, применяющем на пациентах непопулярные методы шоковой терапии, с 2020 года сильно полюбилась зрителям.

Что интересного. После драматических событий первых двух сезонов главный герой Артём Стрелецкий (Матвеев) сбегает к морю, устраивается барменом и хочет забыть прошлое как страшный сон, но покой Шерлоку от мира психологии только снится. Кстати, режиссёр проекта работала над такими хитами российских стримингов, как "Король и Шут" и "Нулевой пациент".

Кому не понравится. У фильма, увы, высокий порог вхождения. Чтобы понять происходящее на экране, стоит в обязательном порядке глянуть и сериал.

"По щучьему велению" (6+)

Режиссёр: Александр Войтинский

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 115 минут

О чём фильм. Под лежачий камень, как говорится. Вот только если добавить порцию магии, что-нибудь да получится! Емеля ловит в реке волшебную щуку, да вдобавок получает три желания. Два - спускает на ветер, а третье решает приберечь. "По щучьему велению, по своему хотению" решает Емеля сам добиться царской дочки - красавицы Анфисы. Помогать в нелёгком приключении парню будет щука, которая, сбросив щучью шкуру, в кино превратилась в девушку Василису.

Что интересного. Современная адаптация культовой детской сказки, главный посыл которой: настоящее счастье - это быть с тем, кого действительно любишь. Скатерть-самобранка, Кощей и Кот-баюн тоже на месте. Да ещё с ярким дополнением в виде Лорда Ротмана в исполнении харизматичного Юрия Колокольникова.

Кому не понравится. Тем, кто скептично относится к современным киноадаптациям народных сказок (а в "По щучьему велению" прежде всего представлено альтернативное развитие истории).

"Общество снега " (18+)

Режиссёр: Хуан Антонио Байона

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 144 минуты

О чём фильм. 2,5 часа леденящей душу истории, основанной на реальных событиях. Осенью 1972 года в Андах упал самолёт с 45 людьми на борту. Рейс перевозил команду по регби на важный матч. Молодые мужчины оказались в снежной ловушке, а поисковым экспедициям их найти удалось далеко не сразу. Через 72 дня из 45 человек выжили только 16. Им удалось спастись, но какой ценой?

Что интересного. Если вы помните сериал "Шершни", то ощутите явное пересечение тем. Дело в том, что проект Showtime про упавших в канадскую тайгу футболисток и был вдохновлён историей регбистов с уругвайского рейса 571. Но, в отличие от "Шершней", тон фильма "Общество снега" более серьёзный и драматичный. Центральная тема ленты - выживание в экстремальных условиях и то, что в конечном счёте делает людей людьми. И что выбрать, если ты попал в такие обстоятельства, при которых "единственный путь, чтобы остаться человеком - это сдохнуть?".

Кому не понравится. Аэрофобам и тем, кто смотрит этот фильм не укутавшись в тёплый плед возле обогревателя с чашкой очень горячего чая. Тем, кто не готов увидеть демонстрацию каннибализма.

"Берлин" (18+) Режиссёры: Давид Баррокаль, Джеффри Каупер, Альберт Пинто

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 8 серий по часу

О чём сериал. Bella, ciao всем героям популярного итальянского сериала "Бумажный дом", потому что спин-офф получил только Берлин! Что за набор слов, спросите вы? Берлин - кличка одного из героев упомянутого выше сериала. Он погиб ещё в первом сезоне, однако актёр Педро Алонсо создал настолько харизматичный образ, что про него сняли целую отдельную историю.

Что интересного. В оригинальном сериале "Бумажный дом" интеллектуальный лидер сплачивает вокруг себя команду преступников, чтобы за несколько месяцев подготовить их к грандиозному ограблению века. Ещё до этих событий обворожительный итальянец по кодовому имени Берлин вместе со своей преступной шайкой готовится к ограблению неприступного аукционного дома Chez Vienot в Париже. Интриги, погони, перестрелки, фонтан итальянской харизмы Педро Алонсо и, конечно же, любовь в атмосфере Парижа - вот что собой представляет первый сезон "Берлина".