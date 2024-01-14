"Холоп 2" собрал в прокате более 3 млрд рублей
С 1 января фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате уже 3 млрд 29,7 млн рублей, согласно данным ЕАИС. Картина сразу же после выхода возглавила российский бокс-офис и сохраняет лидерство до сих пор.
Для сравнения - к 15 января 2023 года "Чебурашка" собрал более 4 млрд рублей. Его общие сборы в РФ составили 6,78 млрд рублей.
Режиссер - Клим Шипенко, в ролях Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка.
С трейлером можно ознакомиться здесь.