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"Холоп 2" собрал в прокате более 3 млрд рублей

С 1 января фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате уже 3 млрд 29,7 млн рублей, согласно данным ЕАИС. Картина сразу же после выхода возглавила российский бокс-офис и сохраняет лидерство до сих пор.

"Холоп 2" собрал в прокате более 3 млрд рублей
© 0Российская Газета

Для сравнения - к 15 января 2023 года "Чебурашка" собрал более 4 млрд рублей. Его общие сборы в РФ составили 6,78 млрд рублей.

Режиссер - Клим Шипенко, в ролях Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка.

С трейлером можно ознакомиться здесь.

Фильмы и сериалы
Чебурашка
Наталья Рогожкина
Клим Шипенко
Аглая Тарасова
Ольга Дибцева
Александр Самойленко
Иван Охлобыстин
Мария Миронова
Милош Бикович