Школьница из Останкинского стала звездой сериала «Букины»

«София с 4 лет занимается актерским мастерством. Уже в 5 лет девочка заняла первое место в номинации «художественное слово» на детском международном конкурсе «Кинотаврик», а в 6 лет на этом же конкурсе получила Гран-При. Свой творческий путь наша ученица продолжает в кино-школе «Актёр»: там её и пригласили сыграть внучку в сериале «Букины», — уточнили в администрации.