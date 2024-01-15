Школьница из Останкинского стала звездой сериала «Букины»
Ученица 1"В» класса школы № 1415 в Останкинском районе София Сотникова сыграла внучку в сериале «Букины» для телеканала ТНТ. Об этом сегодня сообщили в администрации школы.
«София с 4 лет занимается актерским мастерством. Уже в 5 лет девочка заняла первое место в номинации «художественное слово» на детском международном конкурсе «Кинотаврик», а в 6 лет на этом же конкурсе получила Гран-При. Свой творческий путь наша ученица продолжает в кино-школе «Актёр»: там её и пригласили сыграть внучку в сериале «Букины», — уточнили в администрации.
В копилке у Софии есть и призы международных конкурсов: «Созвездие детских талантов», «На берегах Невы», «Московское время». В свободное время девочка увлекается музыкой и профессионально занимается фигурным катанием.