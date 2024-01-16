Маг из «Битвы экстрасенсов» стал новым «Холостяком» на ТНТ

Телеканал ТНТ назвал имя главного героя продолжения шоу «Холостяк» (16+). Им стал Константин Гецати - звезда «Битвы экстрасенсов» (16+), по которому вздыхают немало поклонниц.

© Рег_2x2.su (Благовещенск)

Напомним, Гецати получил известность после победы в 18-м сезоне проекта. Фанаты ценят его не только за экстрасенсорные способности, но и за личные качества: галантность, обаяние, уважительное отношение к женщинам, не раз проявлявшееся во время «Битвы экстрасенсов». В соцсетях у аланского провидца не раз спрашивали о том, почему он до сих пор не женат. Похоже, скоро этот вопрос отпадёт сам собой.

Видео дня

О том, что в новом сезоне героем станет экстрасенс, стало известно давно. Однако имя «холостяка» раскрыли лишь 15 января. Официальное объявление в Telegram-канале ТНТ вызвало бурное обсуждение - не все оказались довольны выбором. Некоторые надеялись, что участником станет один из братьев Шепсов.

«Блин. Хотелось бы Сашу или Олега», «Я думала, будет Олег», «Класс! Как он мне нравится!», «Ура, красавчик! Приятно будет посмотреть на настоящего мужчину», «Куда-то не в ту степь экстрасенсы уже уходят», «Как неожиданно! Мне он так нравится», - пишут комментаторы.

У некоторых возник вопрос, почему Константин Гецати не смог найти невесту самостоятельно - ведь аланский провидец обладает сверхъестественной силой. Однако он заявил, что это невозможно.

Я прошёл много испытаний с помощью своих способностей. А теперь мне предстоит ещё одно, самое сложное, в котором они абсолютно бессильны - найти настоящую любовь, - говорит Гецати в анонсе телепередачи.

По правилам проекта, Константин Гецати должен будет найти даму сердца среди 16 претенденток. По информации портала StarHit, первый выпуск отсняли в одном из отелей Москвы. Экстрасенс отобрал из 26 девушек 16 счастливиц, которые отправятся с ним в Марокко.