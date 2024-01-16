Дженна Ортега сравнила серии второго сезона «Уэнсдей» по масштабам с фильмами

Дженна Ортега во время недавнего интервью снова поговорила про второй сезон «Уэнсдей». Актриса в очередной раз уточнила, что новый сезон будет больше походить на хоррор, чем первый.

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Более того, сама Уэнсдей не поменяется, и это, считает Ортега, огромный плюс, поскольку зрители полюбили её героиню такой, какая она есть. Ещё Дженна отметила, что во втором сезоне каждая серия ощущается так, будто это кино.

Сейчас я получил несколько сценариев для второго сезона, и мы определенно склоняемся к немного большему количеству ужасов. Это захватывающе. Есть несколько действительно хороших остросюжетных серий, и я думаю, что они становятся масштабнее. В них намного больше экшена. Я думаю, что каждая серия, вероятно, будет немного похожа на фильм, и это приятно.