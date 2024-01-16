Режиссер заявил, что в России появились качественные короткометражки

Режиссер Ковтунец заявил, что в России появились качественные короткометражки
Режиссер Александр Ковтунец в беседе с "Пятым каналом" заявил, что в России начало возрождаться короткометражное кино. "В этом году мы вернули конкурс короткометражных фильмов. Первые восемь лет он был, а потом опять был период, что одну чернуху снимали в коротком метре. А тут в последние несколько лет такое короткометражное кино [появилось], и его много!" - обрадовался Ковтунец.
По мнению режиссера, короткометражки получили второе дыхание благодаря соцсетям, где подобные фильмы очень быстро находят свой отклик среди целевой аудитории и активно распространяются.
Ковтунец похвастался, что его короткометражный фильм "Быть" собрал 70 миллионов просмотров в социальных сетях. "Короткая форма позволяет донести свою идею до зрителя. Сам часто вижу интересные работы, не требующие, главное, больших средств для того, чтобы их создать", - уточнил режиссер.