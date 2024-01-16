Режиссер заявил, что в России появились качественные короткометражки

Режиссер Александр Ковтунец в беседе с "Пятым каналом" заявил, что в России начало возрождаться короткометражное кино. "В этом году мы вернули конкурс короткометражных фильмов. Первые восемь лет он был, а потом опять был период, что одну чернуху снимали в коротком метре. А тут в последние несколько лет такое короткометражное кино [появилось], и его много!" - обрадовался Ковтунец.