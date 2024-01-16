Создательница 4-го сезона «Настоящего детектива» обвинила фанатов в занижении рейтинга шоу

15 января состоялась премьера четвёртого сезона «Настоящего детектива». За постановку продолжения с подзаголовком «Ночная страна» отвечала постановщица Исса Лопес — критики высоко оценили её старания, сравнивая новый сезон шоу с самым первым.

Однако сразу после премьеры рейтинг шоу на Rotten Tomatoes стремительно ушёл вниз, составив лишь 50%. На это отреагировала создательница сериала, заявив, что это проделки фанатов первого сезона. Она попросила зрителей, которые уже оценили дебютную серию, сходить и поставить честную оценку сериалу.

Если у вас есть аккаунт на Rotten Tomatoes и вы посмотрели первый эпизод «Настоящего детектива», сходите и поставьте свою оценку. «Братки» и хардкорные фанаты первого сезона поставили перед собой задачу занизить рейтинг новых эпизодов. Немного грустно, учитывая отзывы с пятью звёздами.