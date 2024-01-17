Актер Владимир Сычев заявил, что Андреасян позволяет полную свободу в кино

«Хотя очень сложно было мне играть этого героя. Была полная свобода действий. Вот у Сарика всегда: если ты видишь так, то делай так. Поэтому если что-то тебя смущает, то он готов с тобой какие-то моменты или сомнения обсудить. Поэтому рад, что все-таки согласился», — признался звезда «Физрука».