Хаяо Миядзаки рассказал, кто такой Безликий из аниме «Унесенные призраками»

Создатель аниме-фильма «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки рассказал, кем на самом деле является персонаж Безликий. Картина вышла 23 года назад — в 2001-м.

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«Унесенные призраками» до сих пор является одним из самых известных произведений Миядзаки. История рассказывает о девочке по имени Тихиро, родителей которой превратили в свиней. По сюжету подросток попадает в мир призраков и монстров, где пытается найти способ снять злые чары с родителей. В этой вселенной мифических существ Тихиро вынуждена работать в бане злой ведьмы Юбабы, где и знакомится с Безликим. Сперва этот загадочный персонаж предстает опасным, пожирающим всех подряд чудовищем. Но через время Тихиро удается подружиться с Безликим.

Безликий представляет собой духа, который способен менять внешний вид и приспосабливаться к любой среде. У него нет лица, а также он не обладает даром речи. Этот персонаж хочет понравиться людям и предлагает им золото. В ходе повествования Безликий поглотил гостей и сотрудников бани, после чего превратился в жуткого монстра, имитирующего поведение жертв.

Миядзаки объяснил, что Безликий — олицетворение людей, которым не хватает чувства собственного достоинства. Стремясь понравиться окружающим и вписаться в общество, они принимают новые личности и теряют свою индивидуальность, превращаясь в полупрозрачных безликих существ, отметил аниматор в эфире телеканала Nippon TV.