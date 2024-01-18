Сатирическая комедия о зависти с Венсаном Касселем в главной роли

«Друзья на свою голову»: сатирическая комедия с Венсаном Касселем в главной роли
Французы умеют снимать качественные комедии: наглядным тому примером служат культовые "Невезучие" и "Игрушка", современные "Безумная свадьба", "1+1", "Сердцеед", "Правила жизни французского парня".
Творения французских режиссеров в данном жанре – это увлекательный, но не тяжеловесный сюжет, приятный и не пошлый юмор, обаятельные актеры, которые бродят по маленьким улочкам с уютными кофейнями в поисках выгоды, любимого человека или приключений.
Если вы пересмотрели вышеперечисленные кинокартины, но все еще хотите пополнить копилку лучших французских комедий, способных поднять настроение и отвлечь от будничной суеты, то стоит обратить внимание на сатирическую комедию "Друзья на свою голову" с Беренис Бежо и Венсаном Касселем в главных ролях. Подробности – в материале "Рамблера".
- Год: 2020
- Слоган: "От дружбы до зависти – один шаг"
- Продолжительность: 1 час 44 минуты
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.9
Сюжет
Перед зрителем предстает девушка по имени Леа: она работает консультантом в магазине одежды и параллельно пишет первую в своей жизни книгу.
По окончании рабочего дня она встречается в ресторане со своим супругом Марком и их закадычными друзьями Карин и Фрэнсисом. Они ужинают, пьют вино, рассказывают последние новости из своей жизни. В какой-то момент Леа признается в увлечении художественной литературой и реализации идеи примерить на себя роль писательницы.
Супруг и приятели удивлены: откуда вдруг взялись такие помыслы и о чем вообще будет книга? Будучи скромным и не конфликтным человеком, Леа отвечает, что попросту поддалась спонтанному порыву и пишет для души, а не с целью прославиться и зарабатывать миллионы.
Встреча подходит к концу, но тут-то и начинается все самое интересное. По дороге домой Леа выслушивает рассуждения Марка о бессмысленности ее затеи, а Карин, тем временем, перемывает косточки лучшей подруге с Фрэнсисом и решает тоже чем-нибудь отличиться: она, вообще-то, ходячий талант и еще всех удивит!
Как сложится судьба Леи и будут ли ее поддерживать близкие люди?
Создатели
Режиссером картины является Даниэль Коэн, а за сценарий отвечали он и Оливье Даза. Благодаря им на свет появились проекты "Шеф", "Кот раввина", "Мой лучший друг", "Гималаи". Продюсировали "Друзей на свою голову" Жюльен Дери, Давид Гоки и Сандра Карим ("Куки", "Магия лунного света", "На посту!", "Superнянь 2", "Асфальт").
Актеры
Главные роли в фильме исполнили Венсан Кассель, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенс и Флоренс Форести, в фильмографии которых насчитывается несколько десятков картин, многие из которых имеют высокий рейтинг. В их числе "Ненависть", "Черный лебедь", "Артист", "Любовь на кончиках пальцев", "Нежность", "Сердцеед", "Маленький принц", "Астерикс и тайное зелье".