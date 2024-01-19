«Дюна 2» может собрать в первый уикенд $ 100 млн — аналитики

Издание World of Reel порассуждало, какие фильмы этого года смогут собрать $ 1 млрд в прокате. Среди кандидатов оказались «Джокер 2», «Дэдпул 3», «Гадкий я 4» и, конечно же, «Дюна 2».

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Согласно данным аналитиков, вторая часть «Дюны» Дени Вильнёва может собрать $ 100 млн только в первый уикенд. В 2021 году «Дюна» заработала $ 41 млн за свой дебютный уикэнд, и это несмотря на гибридный релиз в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея.

Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.