Ярмольник заявил о сложном отношении к сериалу «Слово пацана»

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник признался, что у него сложное отношение к нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Артист отметил, что показанное в картине время было тяжелым и мрачным. Происходящее на экране он назвал неправильным, указав на воспитание главных героев и их взаимоотношения.