Ярмольник заявил о сложном отношении к сериалу «Слово пацана»
Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник признался, что у него сложное отношение к нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Артист отметил, что показанное в картине время было тяжелым и мрачным. Происходящее на экране он назвал неправильным, указав на воспитание главных героев и их взаимоотношения.
«У меня сложное отношение к этому сериалу. Хотя все это основано на реальных событиях», - сказал Ярмольник.
В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале Fametime TV исполнительница роли Айгуль Юлия Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана» не нужен второй сезон, передает «Радиоточка НСН».