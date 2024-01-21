Стивен Содерберг снимет шпионский триллер «Черный мешок»
Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер примут участие в «Black Bag» («Чёрном мешке») - многообещающем шпионском триллере, который снимет Стивен Содерберг. Сценарий напишет Дэвид Кепп.
Как и многие проекты Содерберга, содержание «Чёрного мешка» держится в большом секрете, но известно, что съёмки начнутся в Лондоне в мае этого года.
Ранее Содерберг работал с Бланшетт над детективной драмой «Хороший немец» (2006) и комедийным боевиком «8 подруг Оушена» (2018). А Фассбендер снимался у Стивена в драматическом триллере «Нокаут» (2012).