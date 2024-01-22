Ведущий попросил участницу шоу заткнуться и разозлил пользователей сети

Ведущий шоу «Колесо Фортуны» (The Wheel of Fortune) на канале ABC Пэт Сейджак в шутку попросил участницу шоу замолчать. Пользователей соцсети X (бывший Twitter) разозлило такое поведение. Фрагмент, обсуждаемый пользователями, доступен на YouTube.

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Участница шоу по имени Анджела узнала в эфире, что она выиграла почти 12 тысяч долларов. В этот момент Сейджак подошел к ней, чтобы раскрыть подробности ее победы. Он начал говорить, но победительница его перебила. «Заткнись!» — закричала она.

После эмоциональной реакции участницы ведущий закончил свою реплику. Он сообщил, что девушка стала обладательницей выигрыша в 11 900 долларов, на что Анджела отреагировала аплодисментами и радостными возгласами. «Заткнись!» — спародировав участницу, прокричал Сейджак.

Пользователи X сочли, что такое поведение ведущего неприемлемо. «Это было крайне неуважительно со стороны ведущего», «Участница просто разволновалась, узнав о победе, а ей сказали: "Заткнись". Она не заслуживает того, чтобы с ней так разговаривали, в шутку или серьезно», — высказались они.

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