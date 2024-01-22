Новый фильм про Губку Боба целиком слили в Сеть до выхода первого трейлера

У Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie еще нет ни первого трейлера, ни даты выхода, однако новый фильм про Губку Боба уже полностью слили в Сеть. Об этом в соцсети X (Twitter) сообщил Indicator.

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Когда Бикини Боттом и все его обитатели внезапно выныривают из океана, Сэнди Чикс и Губка Боб Квадратные Штаны отправляются в Техас, чтобы спасти город от злодейского заговора.

Посмотреть Saving Bikini Bottom The Sandy Cheeks Movie пока можно только на английском языке, однако пиратские студии уже наверняка занимаются его переводом и созданием русской озвучки.