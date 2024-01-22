Культовые фантастические фильмы эпохи СССР
В искусстве советской поры культивировалась тема труда. А героями таких историй зачастую становились крестьяне или представители рабочих профессий. Однако помимо картин вроде «Свинарка и пастух» в кинематографе времен СССР есть картины жанра фантастики, которые сегодня считаются культовыми.
О том, какие фильмы жанра фантастики выходили в СССР, читайте в нашем материале.
«Аэлита», 1924
Фильм рассказывает об инженере по фамилии Лось, который создает космический корабль для полета на Марс. Вместе с ученым в путешествие отправляется красноармеец Гусев, мечтающий устроить на Красной планете революцию. С ним летит детектив Кравцов, подозревающий изобретателя в убийстве. В основе фильма лежит одноименный роман Алексея Толстого.
Картина «Аэлита» примечательна тем, что это один из первых фильмов в истории мирового кино, где речь идет о полете в космос. Однако ее идея заключается в том, что человечеству для начала следует решить все проблемы на Земле и только потом рваться исследовать комическое пространство.
«Космический рейс», 1935
Сюжет картины незамысловат и вряд ли впечатлит современного зрителя. Впрочем, это не мешает его оставаться классикой жанра. А рассказывает эта история о советских ученых и мальчике, которые отравляются в космос, где сталкиваются с самыми разными ситуациями.
Картина считается первым советским научно-фантастическим фильмом. По мнению экспертов, многие вещи из этой истории по сей день актуальны в контексте научных данных. Возможно, все дело в том, что консультировал авторов проекта сам Константин Эдуардович Циолковский.
«Планета бурь», 1961
Три экипажа отправляются на Венеру. Один из космических кораблей терпит крушение, люди погибают. Оставшиеся в живых космонавты столкнутся с тем, к чему их не готовили на Земле. Однако их главным врагом станет вовсе не планета, а собственные страхи.
Картина «Планета бурь» наделала много шума в прокате. Ее высоко оценили не только советские зрители, но и западный продюсер. Роджер Корман так проникся фильмом, что показал его в американском прокате, причем под разными названиями. В одной из версий присутствовали дополнительные сцены с полуголыми женщинами. В них, как утверждали титры, снялись западные актеры.
«Солярис», 1972
Психолог Крис Кельвин прибывает на планету Солярис, где расположена станция, сотрудники которой долгое время не выходят на связь с Землей. По началу герой считает, что его подопечные сошли с ума. Однако правда оказывается куда страшнее.
В основе картины лежит одноименный роман Станислава Лема. Автор не принял эту экранизацию, потому как кинематографисты внесли в него слишком много от себя. Однако зрителей это вполне устроило. Фильм Андрея Тарковского по сей день считается классикой советской фантастики.
«Через тернии к звездам», 1980
Земляне обнаруживают в космосе инопланетный корабль с едва живой девушкой. Оказывается, она прибыла с планеты Десса, которая сейчас страдает из-за уничтоженной биосферы. Земные ученые берутся помочь незнакомке, отправляясь вместе с ней спасать ее родину.
Картина основана на сценарии культового советского писателя Кира Булычева. Проект пришелся по душе не только зрителям, но и высшим эшелонам власти, поэтому был удостоен Государственной премии СССР.
«Духов день», 1990
Иван Христофоров обнаруживает в себе способность взрывать предметы. Чтобы разобраться с истоками проблемы, персонаж изучает семейное древо. Это очень не нравится представителям спецслужб, что приносит главному герою массу неприятностей.
Картина «Духов день» вышла в перестроечное время. Сюжет фильма развивается вовсе не в стезе супергеройского кино. Ему куда ближе концепт отечественного артхауса. Главную роль в проекте исполнил музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.
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