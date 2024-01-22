Культовые фантастические фильмы эпохи СССР

В искусстве советской поры культивировалась тема труда. А героями таких историй зачастую становились крестьяне или представители рабочих профессий. Однако помимо картин вроде «Свинарка и пастух» в кинематографе времен СССР есть картины жанра фантастики, которые сегодня считаются культовыми.

© Кадр из фильма «Через тернии к звездам», 1980

О том, какие фильмы жанра фантастики выходили в СССР, читайте в нашем материале.

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«Аэлита», 1924

Кадр из фильма «Аэлита» , 1924

Фильм рассказывает об инженере по фамилии Лось, который создает космический корабль для полета на Марс. Вместе с ученым в путешествие отправляется красноармеец Гусев, мечтающий устроить на Красной планете революцию. С ним летит детектив Кравцов, подозревающий изобретателя в убийстве. В основе фильма лежит одноименный роман Алексея Толстого.

Картина «Аэлита» примечательна тем, что это один из первых фильмов в истории мирового кино, где речь идет о полете в космос. Однако ее идея заключается в том, что человечеству для начала следует решить все проблемы на Земле и только потом рваться исследовать комическое пространство.

«Космический рейс», 1935

Кадр из фильма «Космический рейс», 1935.

Сюжет картины незамысловат и вряд ли впечатлит современного зрителя. Впрочем, это не мешает его оставаться классикой жанра. А рассказывает эта история о советских ученых и мальчике, которые отравляются в космос, где сталкиваются с самыми разными ситуациями.

Картина считается первым советским научно-фантастическим фильмом. По мнению экспертов, многие вещи из этой истории по сей день актуальны в контексте научных данных. Возможно, все дело в том, что консультировал авторов проекта сам Константин Эдуардович Циолковский.

«Планета бурь», 1961

Кадр из фильма «Планета бурь», 1961

Три экипажа отправляются на Венеру. Один из космических кораблей терпит крушение, люди погибают. Оставшиеся в живых космонавты столкнутся с тем, к чему их не готовили на Земле. Однако их главным врагом станет вовсе не планета, а собственные страхи.

Картина «Планета бурь» наделала много шума в прокате. Ее высоко оценили не только советские зрители, но и западный продюсер. Роджер Корман так проникся фильмом, что показал его в американском прокате, причем под разными названиями. В одной из версий присутствовали дополнительные сцены с полуголыми женщинами. В них, как утверждали титры, снялись западные актеры.

«Солярис», 1972

Кадр из фильма «Солярис» , 1972

Психолог Крис Кельвин прибывает на планету Солярис, где расположена станция, сотрудники которой долгое время не выходят на связь с Землей. По началу герой считает, что его подопечные сошли с ума. Однако правда оказывается куда страшнее.

В основе картины лежит одноименный роман Станислава Лема. Автор не принял эту экранизацию, потому как кинематографисты внесли в него слишком много от себя. Однако зрителей это вполне устроило. Фильм Андрея Тарковского по сей день считается классикой советской фантастики.

«Через тернии к звездам», 1980

Земляне обнаруживают в космосе инопланетный корабль с едва живой девушкой. Оказывается, она прибыла с планеты Десса, которая сейчас страдает из-за уничтоженной биосферы. Земные ученые берутся помочь незнакомке, отправляясь вместе с ней спасать ее родину.

Картина основана на сценарии культового советского писателя Кира Булычева. Проект пришелся по душе не только зрителям, но и высшим эшелонам власти, поэтому был удостоен Государственной премии СССР.

«Духов день», 1990

Иван Христофоров обнаруживает в себе способность взрывать предметы. Чтобы разобраться с истоками проблемы, персонаж изучает семейное древо. Это очень не нравится представителям спецслужб, что приносит главному герою массу неприятностей.

Картина «Духов день» вышла в перестроечное время. Сюжет фильма развивается вовсе не в стезе супергеройского кино. Ему куда ближе концепт отечественного артхауса. Главную роль в проекте исполнил музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.