В биографическом фильме «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана есть ключевая сцена, изображающая первый испытательный ядерный взрыв, проведенный в рамках Манхэттенского проекта. Нолан решил отказаться от использования компьютерной графики для этой сцены и вместо этого воссоздать взрыв в натуральную величину.

Съемки сцены взрыва было решено проводить в пустыне штата Нью-Мексико, недалеко от места настоящего испытания первого ядерного оружия.

Для воссоздания взрыва команда по спецэффектам использовала технику принудительной перспективы с применением уменьшенных моделей. Суть ее в том, что чем ближе тот или иной объект находится к камере, тем крупнее он выглядит, создавая иллюзию нужного масштаба.

Сам взрыв был вполне реалистичным. С помощью бензина и пропана, а также мощных вентиляторов удалось смоделировать эффектный огненный столб. А для имитации ослепительной вспышки ядерного взрыва всю конструкцию посыпали смесью из алюминиевой пудры и магния.