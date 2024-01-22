Продолжение супергеройского мультсериала «Неуязвимый» выйдет 14 марта

Стриминговый сервис Amazon Prime сообщил, что второй сезон мультсериала «Неуязвимый» продолжает показывать 14 марта — как и прежде, по одному эпизоду в неделю.

© Кадр из мультсериала «Неуязвимый»

Напомним, первые четыре серии супергеройского шоу вышли в ноябре, после чего проект ушёл на паузу. Теперь зрителей ожидает финал второго сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. Но в 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.