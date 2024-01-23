Появились свежие кадры третьего сезона мультсериала «Что, если…?»

Disney и Marvel Studios опубликовали несколько свежих кадров третьего сезона мультсериала «Что, если…?». На изображениях можно увидеть, какие персонажи ждут зрителей в новом сезоне.

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Судя по всему, зрителям покажут роботов, которые будут обладать чертами знакомых супергероев, а также будут и более привычные персонажи. Среди них: Капитан Америка, образ которого взял на себя Сэм Уилсон, Моника Рамбо в составе Мстителей и другие.

DISNEY

DISNEY

DISNEY

«Что, если…?» — мультсериал, рассказывающий об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывался Т'Чалла в образе Звёздного Лорда и злая версия Доктора Стрэнджа.