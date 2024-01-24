Турецкие и корейские сериалы не стали популярны среди россиян

Российские онлайн-кинотеатры не увидели ожидаемого спроса на сериалы производства Турции и Кореи, которые они начали массово закупать на фоне ухода из России крупнейших голливудских киностудий после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей крупнейших российских видеоплатформ.

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По данным «Индекса Кинопоиск Pro», в прошлом году доля интереса к турецким сериалам от общего проявленного интереса россиян ко всем сериалам составляла около 8%, корейским — 3,2%.

При этом замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов отметил, что у турецкого контента есть потенциал, он пользуется популярностью у отдельной категории зрителей. Особый интерес аудитория проявила к сериалу «Постучись в мою дверь».

По словам Кожухова, корейские сериалы не стали популярными среди российских зрителей, предположительно, из-за «огромной разницы культур». Единственный проект из Южной Кореи, который показал высокие просмотры на Premier, — анимация для детей Larva. Расширять присутствие корейских сериалов в библиотеке Premier не планирует.

Кожухов уточнил, что большинство (97%) пользователей Premier в 2023 году отдавали предпочтение российским фильмам и сериалам.