Закончились съемки триквела «Дэдпула»

Актер Райан Рейнольдс в соцсети X (ранее — Twitter) рассказал о завершении съемок третьей части «Дэдпула».

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«Костюм скрывает кровь и пот. А сегодня, когда работа над «Дэдпулом» завершена, еще и слезы», — признался звезда.

Он поблагодарил команду фильма, которой пришлось бороться с ветром, дождем и забастовками во время съемок картины.

«Мне удалось снять фильм с моими самыми близкими друзьями, а такое случается нечасто. Увидимся 26 июля», — подытожил Рейнольдс.

10 июля Хью Джекман опубликовал кадр с Райаном Рейнольдсом со съемок триквела «Дэдпула». Актер в этой картине вернулся к своему культовому образу Росомахи. На снимке Джекман появился в классической желто-синей экипировке, которую не надевал в фильмах, но она была каноничной в комиксах.

В декабре 2023 года Райан Рейольдс попросил фотографов не спойлерить. Это случилось после того, как в сеть утекли несколько фотографий со съемочной площадки фильма. Премьера «Дэдпул 3» намечена на 26 июля 2024 года.

В сентябре сообщалось, что Ченнинг Татум может сыграть в «Дэдпуле 3». Его имя появилось в числе членов съемочной группы фильма «Дэдпул 3» на сайте IMBb.