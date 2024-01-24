«Секс в большом городе» покажут на Netflix
Недавно HBO, ранее снявший все сезоны культового сериала «Секс в большом городе», продал права на него Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Уже с апреля 2024 года проект смогут увидеть пользователи крупнейшего онлайн-кинотеатра. В нем появятся все шесть сезонов известного шоу. HBO в свою очередь продолжит показ сериала, но не на эксклюзивных правах.
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Эта сделка является частью соглашения о передаче контента HBO Netflix, заключенной еще летом 2023 года. Однако изначально в этот пакет не входила история о четырех подругах.
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