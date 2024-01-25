Пушкин станет главным героем короткометражных фильмов, снятых омичами

Омским школьникам предлагают снять видеофильм, посвящённый А. С. Пушкину.

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В этом году исполнится 225 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому Московский областной Союз кинематографистов России запускает творческий культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет "Возвращение к слову".

«Главной целью проекта, посвящённого празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина, является пробуждение в современных подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество», - отмечают организаторы конкурса.

Учащимся 5-11 классов предлагают стать авторами мини-экранизаций, посвящённых жизни и произведениям русского классика. Для этого необходимо:

собрать свою команду (до пяти участников);

снять видеофильм хронометражем до 26 минут;

до 1 мая 2024 года прислать работу организаторам;

в период с 16 мая по 26 июня отслеживать результаты голосования онлайн.

На конкурс будут приниматься видеоэссе , видеочитки стихотворений, игровое короткометражное кино и прочие форматы. Работы будут размещены на странице проекта во "ВКонтакте", лучшую из которых определит зрительское голосование. Победители проекта будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения.

Кроме того, организаторы проведут отдельный онлайн-конкурс VK-клипов "Я помню чудное мгновенье", победитель которого также будет награждён.