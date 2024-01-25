Пушкин станет главным героем короткометражных фильмов, снятых омичами
Омским школьникам предлагают снять видеофильм, посвящённый А. С. Пушкину.
В этом году исполнится 225 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому Московский областной Союз кинематографистов России запускает творческий культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет "Возвращение к слову".
«Главной целью проекта, посвящённого празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина, является пробуждение в современных подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество», - отмечают организаторы конкурса.
Учащимся 5-11 классов предлагают стать авторами мини-экранизаций, посвящённых жизни и произведениям русского классика. Для этого необходимо:
- собрать свою команду (до пяти участников);
- снять видеофильм хронометражем до 26 минут;
- до 1 мая 2024 года прислать работу организаторам;
- в период с 16 мая по 26 июня отслеживать результаты голосования онлайн.
На конкурс будут приниматься видеоэссе , видеочитки стихотворений, игровое короткометражное кино и прочие форматы. Работы будут размещены на странице проекта во "ВКонтакте", лучшую из которых определит зрительское голосование. Победители проекта будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения.
Кроме того, организаторы проведут отдельный онлайн-конкурс VK-клипов "Я помню чудное мгновенье", победитель которого также будет награждён.
Напомним, что в этом году Исторический парк "Россия - моя история" посвятит А. С. Пушкину цикл мероприятий. Для омичей готовят выставки, творческие конкурсы и лекции. Фестиваль будет ориентирован на аудиторию разных возрастов и стартует весной.
Ранее «Рамблер» писал о, что предпродажи фильма «Мастер и Маргарита» оказались рекордными со времен «Вызова».
Пушкин станет главным героем короткометражных фильмов, снятых омичами