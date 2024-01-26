Вышел второй трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» про Рика и Мишонн

Телеканал AMC опубликовал второй и финальный трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Он посвящён Рику Граймсу, главному герою основного шоу, и Мишонн — его возлюбленной.

«Ходячие мертвецы: Выжившие» выступят продолжением оригинального проекта и расскажут о новых приключениях Рика и Мишонн. Судя по трейлерам, знаменитые персонажи вновь столкнутся с ходячими и новыми знакомыми.

Помимо «Выживших», AMC также работает и над другими проектами во вселенной «Ходячих мертвецов». Так, киносеть уже выпустила первые сезоны сериалов «Мёртвый город» и «Дэрил Диксон», а также антологию «Истории ходячих мертвецов». Судя по всему, на этих спин-оффах серия не остановится.