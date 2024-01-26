Фильм «Довод» вновь покажут в кинотеатрах к релизу «Дюны 2»

Кинокомпания Warner Bros. объявила о повторной премьере фильма «Довод». Боевик Кристофера Нолана вернут в кинотеатры уже 23 февраля — показы на больших экранах и в IMAX пройдут всего неделю.

Кристофер Нолан уже поблагодарил Warner Bros. за повторную премьеру «Довода» после скандального запуска картины в 2020 году. Тогда ленту трижды откладывали из-за пандемии Covid-19 и планировали выпустить в онлайне одновременно с премьерой в кинотеатрах, против чего категорически выступал режиссёр. Результатом разногласий стало то, что свою следующую картину — фильм «Оппенгеймер» — Кристофер Нолан снял для студии Universal Pictures.