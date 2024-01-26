Лента «Красные комнаты» расскажет о молодой женщине, которая следит за судебным делом против серийного убийцы. Она не пропускает ни одного заседания и даже ночует на улице возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв. Теперь у неё лишь одна цель: любой ценой отыскать пропавшее видео убийства одной из жертв, которое сможет точно установить личность маньяка.