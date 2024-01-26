$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Пиар-команда «Дюны» выпустила ведро в форме червя Шаи-Хулуда

Вторая часть эпического научно-фантастического фильма режиссера Дени Вильнева «Дюна» выйдет только в марте, однако рекламная кампания по продвижению ленты началась уже зимой.

Пиар-команда «Дюны» выпустила ведро в форме червя
© соцсети

Пиар-команда картины разработала к выходу фильма мерч.

Пользователей социальных сетей особенно впечатлило ведро для поп-корна с насадкой в форме головы гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда.

Многим форма аксессуара для ведра показалась пугающей, однако нашлись и те, кто сравнил ее с игрушкой для взрослых, сообщает The Messenger.

Фильмы и сериалы
Дюна
Дени Вильнев
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости