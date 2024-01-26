Пиар-команда «Дюны» выпустила ведро в форме червя

Вторая часть эпического научно-фантастического фильма режиссера Дени Вильнева «Дюна» выйдет только в марте, однако рекламная кампания по продвижению ленты началась уже зимой.

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Пиар-команда картины разработала к выходу фильма мерч.

Пользователей социальных сетей особенно впечатлило ведро для поп-корна с насадкой в форме головы гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда.