Пиар-команда «Дюны» выпустила ведро в форме червя Шаи-Хулуда
Вторая часть эпического научно-фантастического фильма режиссера Дени Вильнева «Дюна» выйдет только в марте, однако рекламная кампания по продвижению ленты началась уже зимой.
Пиар-команда картины разработала к выходу фильма мерч.
Пользователей социальных сетей особенно впечатлило ведро для поп-корна с насадкой в форме головы гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда.
Многим форма аксессуара для ведра показалась пугающей, однако нашлись и те, кто сравнил ее с игрушкой для взрослых, сообщает The Messenger.
Рамблер: главные новости