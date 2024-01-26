Зима из «Слова пацана» рассказал о роли в сериале, популярности и планах на будущее

«Скажем так, технически она [жизнь — прим.ред], конечно, как-то поменялась, ее качество. Появилось пару новых рубашек в гардеробе. Но если серьезно говорить, понятно, что пришло узнавание — и не только зрительское, но еще и цеховое, что тоже немаловажно. Но самое главное, о чем я думаю в последнее время, так это о том, чтобы, наоборот, самому не поддаваться этим изменениям. То есть обстоятельства жизни, они, конечно, поменялись, но я сам от этого не должен никак, условно говоря, пострадать и измениться. Как человек, как актер — и так далее», — объяснил Зулькарнаев.