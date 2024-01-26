Зима из «Слова пацана» рассказал о роли в сериале, популярности и планах на будущее
Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший подростка Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», дал большое откровенное интервью шоу «ОК на связи!», которое доступно в «Одноклассниках». В беседе он поделился, насколько сильно поменялась его жизнь с приходом популярности, как часто его приглашают сниматься в новых кинолентах, а также намекнул ждать ли от него выхода собственного сборника стихов, сообщает «Комсомольская правда».
По словам артиста, если рассматривать вопрос узнаваемости, то внимания в его жизни стало значительно больше. Из-за этого Лев старается следить за тем, чтобы его не настигла звездная болезнь. Актеру важно оставаться в гармонии с самим собой и внешним миром.
«Скажем так, технически она [жизнь — прим.ред], конечно, как-то поменялась, ее качество. Появилось пару новых рубашек в гардеробе. Но если серьезно говорить, понятно, что пришло узнавание — и не только зрительское, но еще и цеховое, что тоже немаловажно. Но самое главное, о чем я думаю в последнее время, так это о том, чтобы, наоборот, самому не поддаваться этим изменениям. То есть обстоятельства жизни, они, конечно, поменялись, но я сам от этого не должен никак, условно говоря, пострадать и измениться. Как человек, как актер — и так далее», — объяснил Зулькарнаев.
Говоря о новых предложениях, Лев отметил, что особо никогда не страдал творческой безработицей. Он подходит к съемкам ответственно и старается всегда выбирать разноплановых персонажей. За время карьеры артист уже успел сыграть Пушкина, Рахманинова, а также появиться в комедии на ТНТ и в авторском кино. Роль Зимы далась Зулькарнаеву довольно легко. Как признался актер, во время вживания в образ, он не вдавался в биографию парня. Ему было достаточно советов от режиссера Жоры Крыжовникова и автора книги Роберта Гараева.
«Я смотрел и документалки, и репортажи на YouTube, которых большое количество. Книгу я не читал. Чем я действительно занимался, так это пытался поймать внутренний вайб. То есть ты видишь этих людей, видишь этот взгляд, видишь эту лексику — в видеоматериалах. Это совсем другая порода. Ни хуже, ни лучше меня — совсем другая. Я и сам в детстве был далек от культуры такой, от дворовой. Я ходил в музыкальную школу и в музеи. Роль была для меня полем исследования. То есть ощутить внутреннюю атмосферу жизни этих людей. Брошенных, растерянных и не осознающих это» — рассказал актер.
В ближайшее время у Зулькарнаева состоится премьера нового сериала «Она такая классная» для платформы KION, где он сыграл человека с расстройством аутистического спектра. Чтобы лучше передать состояние таких людей, Лев несколько дней был волонтером в фонде системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», наблюдая за поведением пациентов с РАС.
«Все так удивительно складывается. Сразу после «Слова пацана» буквально вот выйдет вот такое. То есть человек с аутизмом — это то, что я готовил сам, с актерской точки зрения очень долго, очень долго вынашивал, пробовал, репетировал. Это большая ответственная работа, за которую не стыдно и которой хочется поделиться. И не только из тщеславия актерского, но и из того, что поговорить просто на эту тему. Как люди, как общество относится к людям с аутистическим расстройством, как оно их принимает или, вернее, не всегда принимает» — поделился Лев.
Кроме этого, актер поделился, что, возможно, в 2024-2025 году выпустит собственный сборник стихов. Пока артист копит материал и делится отрывками в своем Telegram-канале.