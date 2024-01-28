Принцессы Disney появились на милых портретах

За всем этим бумом нейросетей мы порой забываем о том, как хорошо выглядят арты от реальных художников. Ведь нет ничего лучше, чем любимые герои глазами мастера своего дела. К тому же, эмоции у них получаются более живыми — ведь технологии пока не научились испытывать чувства.