Принцессы Disney появились на милых портретах
За всем этим бумом нейросетей мы порой забываем о том, как хорошо выглядят арты от реальных художников. Ведь нет ничего лучше, чем любимые герои глазами мастера своего дела. К тому же, эмоции у них получаются более живыми — ведь технологии пока не научились испытывать чувства.
Артер с ником rosehanart (или Rose G.) очень любит рисовать в стиле Disney — огромные глаза, маленькие носики и круглые головы. И что может быть более диснеевским, чем сами принцессы? Их портреты очаровательны:
Золушка, «Золушка» Аврора, «Спящая красавица» Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов» Мулан, «Мулан» Жасмин, «Аладдин» Ариэль, «Русалочка» Мерида, «Храбрая сердцем» Тиана, «Принцесса и лягушка» Покахонтас, «Покахонтас» Эльза, «Холодное сердце»