Психологический кибер-триллер «Красные комнаты» выйдет в кинотеатрах 29 февраля

29 февраля в российских кинотеатрах выйдет психологический кибер-триллер канадского режиссера Паскаля Планте «Красные комнаты».

Фильм рассказывает о молодой девушке Келли-Энн, одержимой серийным убийцей, над которым идёт громкий судебный процесс. В этом захватывающем триллере очарованность злом и жажда правосудия сплетаются воедино и приводят к непоправимым последствиям. «Красные комнаты» — картина, перевернувшая жанр триллеров про серийных маньяков, сфокусировав взгляд не на убийцах и их жертвах, а на ослепленных обожанием фанатках.

Каждое утро молодая модель Келли-Энн просыпается возле здания суда, чтобы получить место на громком суде над Людовиком Шевалье — серийным убийцей, которым она полностью одержима. В один из дней заседания молодая женщина знакомится с другой поклонницей, Клементиной. Проводя время вместе, они любовно обсуждают личность убийцы и его невиновность, пока однажды Клементина не натыкается на шокирующие материалы из судебного дела. Пережитое потрясение не оставляет следа от ее любви к убийце, что серьёзно расшатывает веру самой Келли-Энн. По мере того, как судебное разбирательство затягивается и она проводит больше времени в зале суда с семьями жертв, Келли-Энн становится все труднее сохранять психологическое равновесие и она начинает ставить под вопрос свою болезненную привязанность к убийце. Теперь у неё появляется новая цель: заполучить последний кусочек головоломки — пропавшее видео с убийством 13-летней девочки, которое станет неопровержимым доказательством вины подсудимого.